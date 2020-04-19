Франция

Защитник Порту, скорее всего, станет игроком французской команды.

Алекс Теллес приблизился к переходу в ПСЖ, сообщает Gauchazh.

По информации источника, за 27-летнего футболиста французский клуб заплатит от 20 до 25 миллионов евро. Отметим, что это ниже чем его клаусула в 40 миллионов.

Ранее считалось, что главным фаворитом на покупку игрока является Челси. Также сообщалось, что Ювентус может заменить Алекса Сандро на Теллеса.

В текущем сезоне защитник провел 40 поединков в футболке "драконов", отличившись десятью голами и девятью ассистами.

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