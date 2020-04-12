Италия

Туринцы готовы обновить левый фланг обороны.

Ювентус подпишет Алекса Теллеса в том случае, если Алекс Сандро покинет команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Однако туринцам придется выдержать конкуренцию со стороны сразу нескольких топ-клубов. Челси продвинулся в переговорах с бразильцем, а также за ситуацией следит Барселона.

В этом сезоне у защитника Порту 40 сыгранных поединков, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

Сумма выкупа в контракте Теллеса составляет 40 миллионов евро.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.