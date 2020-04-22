Франция

В числе сторонников данной идеи — Лион и Тулуза.

Во вторник, 21 апреля, Профессиональная футбольная лига Франции провела видеоконференцию с представителями клубов Лиги 1.

На данной встрече обсуждались вопросы о том, как следует распорядиться с розыгрышем текущего сезона, который был прекращен в связи с пандемией коронавируса.

По информации журналиста Пьера Рондо, среди 20 клубов высшего французского дивизиона было два, кто является сторонником аннулирования сезона — Лион и Тулуза.

Лион ныне располагается на седьмой строчке, которая не позволяет команде даже попасть в Лигу Европы. В свою очередь, Тулуза занимает последнее место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Лионцы не впервые уже пытаются решить исход текущего сезона в свою пользу. Ранее президент "ткачей" предлагал два сценария распределения еврокубковых мест на следующий сезон, согласно которым его команда в любом случае попала бы в Лигу чемпионов.

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