Франция

Ола поделился мнением, как завершить этот сезон в чемпионате Франции.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола предложил свое решение на случай, если сезон в Лиге 1 не удастся завершить из-за эпидемии коронавируса.

Французский функционер считает, что места в турнирной таблице нужно распределить на основе результатов за последние три или пять лет.

В случае если данное решение поддержат, Лион может оказаться на втором месте.

На данный момент "ткачи" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСЖ на 28 очков.

Ранее Ола также предлагал признать этот сезон несостоявшимся.

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