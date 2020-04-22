Президент партенопейцев Де Лаурентис давно желает подписать аргентинца.
Мауро Икарди, photo PSG FC
22 апреля 2020, 11:34
Юридический консультант Мауро Икарди Элио Летерио Пино рассказал, что его клиент всегда был в восторге от идеи перехода в Наполи.
"Аурелио Де Лаурентис всегда пытался подписать Икарди. Ванда – агент Мауро, она заботится о его интересах. Я хорошо знаю Мауро, он мне как сын. Идея присоединиться к Наполи всегда нравилась ему", — цитирует Пино Football Italia
со ссылкой на Radio Marte
.
"В прошлом у него был небольшой конфликт с Диего Марадоной, но Икарди знает историю клуба. Неаполь – город кумира всех аргентинцев. Наполи мог бы стать идеальным клубом для расцвета Икарди. Никаких преград для этого нет".