Италия

"Старая синьора" нацелилась на аргентинского форварда.

Нападающий Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, может вернуться в итальянскую Серию А предстоящим летом.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Ювентус заинтересован в трансфере 27-летнего аргентинца и планирует совершить в межсезонье громкий обмен.

Источник утверждает, что "старая синьора" намерена предложить за Икарди сразу двух своих футболистов, в число которых вошли защитник Алекс Сандро и хавбек Миралем Пьянич.

Интересно, что ПСЖ может активировать пункт выкупа Мауро в размере 70 миллионов евро, а Ювентус планирует сделать парижскому гранду предложение об обмене вместо того, чтобы связываться напрямую с Интером.

Стоит отметить, что сам Мауро Икарди сообщил ПСЖ о желании вернуться в Серию А.

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