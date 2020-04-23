Франция

Парижане твердо намерены сохранить одного из своих лидеров, несмотря на интерес Реала.

Главной целью ПСЖ в ближайшее трансферное окно будет подписание нового контракта с Килианом Мбаппе, сообщает ESPN. Контракт француза рассчитан до 2022 года, а в услугах игрока очень сильно заинтересован Реал.

Пока что переговоры поставлены на паузу, но они возобновятся, как только возобновится футбол после паузы, обусловленной коронавирусом.

В ПСЖ уверены, что Килиан в конечном итоге подпишет с клубом новое соглашение.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 33 играх за Пари Сен-Жермен во всех турнирах.