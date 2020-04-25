Франция

Французский клуб решительно хочет сохранить бразильца в своей команде.

Пари Сен-Жермен намерен сохранить Неймара в своем составе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, ПСЖ нацелен на победу в Лиге чемпионов и не хочет, чтобы клуб окружали слухи об уходе его лидера.

Однако, если ПСЖ вылетит из ЛЧ на раннем этапе, то ситуация может измениться. Сейчас французский клуб скорее предложит новую сделку Неймару, чем отпустит. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Барселона вступит в борьбу за Неймара, если он не продлит контракт с ПСЖ.

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