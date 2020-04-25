Франция

Каталонский клуб не исключает приобретение 28-летнего футболиста.

Барселона все еще проявляет интерес к Неймару, сообщает Diario Sport.

По информации источника, клуб начнет переговоры с ПСЖ, если бразилец откажется продлевать контракт с французской командой. При этом, вариант выкупить футболиста исключительно за деньги не рассматривается.

Из-за кризиса Барселона не потянет приобретение 28-летнего футболиста, но может включить в сделку нескольких игроков, среди них — Антуан Гризманн.

Нынешнее соглашение Неймара с Пари Сен-Жермен рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Неймару новый контракт с увеличением зарплаты.

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