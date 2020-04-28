Франция

Специалист также заявляет, что в игроке также заинтересованы сами парижане.

Юрист Мауро Икарди и Ванды Нары Элио Летерио Пино заверил, что его клиент желает остаться в столице Франции для выступлений за ПСЖ.

"По моему мнению, Леонардо хочет оставить Икарди в ПСЖ. Надеюсь, так и произойдет. На данный момент у Икарди есть желание остаться в Париже. Но сейчас президенты больше озабочены возобновлением сезона, чем трансферами", — цитирует юриста ParisFans.

Напомним, аргентинец находится в ПСЖ в аренде из миланского Интера, а французы имеют право выкупа футболиста за 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует Ювентус.

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