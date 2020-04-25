Италия

Если ПСЖ перепродаст Мауро Икарди в Ювентус, то заплатит Интеру штраф, и общая стоимость нападающего вырастет до 98 миллионов евро.

Одним из вероятных летних переходов является выкуп Мауро Икарди у Интера арендовавшим его ПСЖ с последующей перепродажей аргентинца в Ювентус, но у этой сделки есть одна сложность — полагает Football Italia.

По окончании сезона-2019/20 ПСЖ имеет право выкупить Икарди за 70 миллионов евро. При этом, как уверены практически все итальянские СМИ, в соглашении ПСЖ с Интером есть пункт, согласно которому французы заплатят "нерадзурри" 15 миллионов "штрафа", если перепродадут Мауро в другой итальянский клуб.

Сам аргентинец не скрывает своего желания оказаться в Турине, да и Ювентус рассматривает его кандидатуру в качестве возможной замены Гонсало Игуаину.

Путем несложных подсчетов получается, что если чемпион Франции захочет усилить чемпиона Италии, то Икарди обойдется ПСЖ в 98 миллионов евро (70 миллионов по договору, 15 миллионов "штрафа" и 13 миллионов за саму сезонную аренду). То есть с Ювентуса парижанам нет смысла требовать меньше чем 99 миллионов, чтобы остаться хоть с минимальной прибылью.

За время пребывания в ПСЖ Икарди провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Вопрос к агенту и жене Мауро по поводу его будущего вызвал бурную и крайне отрицательную реакцию Ванды Нары.

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