Франция

"Ткачи" не будут участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Совет директоров LFP провел заседание, на котором было принято решение о досрочном завершении футбольных соревнований, включая Лигу 1 и Лигу 2, из-за распространения пандемии коронавируса.

Руководство лиги зафиксировало результаты турнирных таблиц сезона-2019/20, на основании индекса эффективности, который рассчитывался, исходя из количества набранных очков, а также результатов личных встреч между клубами.

Далеко не все команды первенства Франции согласились с досрочным завершением кампании. Первым свое недовольство высказал Лион на своем официальном сайте, который намерен обжаловать это решение.

В заявлении "ткачей" говорится, что клуб лишили возможности побороться за еврокубковую зону, поэтому Лион планирует потребовать от Лиги 1 денежную выплату, которая компенсирует им потенциальные убытки. Сообщается, что финансовый ущерб составит несколько десятков миллионов евро.

Интересно, что руководство Лиона предлагало Лиге 1 свой вариант завершения чемпионата в формате плей-офф, чтобы определить участников еврокубков и команды, которые понизятся в классе.

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