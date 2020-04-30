Франция

Футбольные соревнования во Франции досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.

Совет директоров LFP провел заседание, на котором решалась дальнейшая судьба футбольных соревнований во Франции, взявших паузу из-за распространения пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Лиги 1, совет директоров принял решение досрочно завершить первенство Франции и Лигу 2, распределив места на основании индекса эффективности, который рассчитывался, исходя из количества набранных очков, а также результатов личных встреч между клубами.

Поскольку на момент остановки безоговорочным лидером Лиги 1 был Пари Сен-Жермен, то именно эта команда признала чемпионом сезона-2019/20. Высший дивизион, в соответствии с правилами лиги, покинут Амьен и Тулуза.

Победителем Лиги 2, в свою очередь, стал Лорьян, который в следующей кампании будет выступать в Лиге 1. Также повышение в классе заработал Ланс.

Итоговая турнирная таблица чемпионата Франции выглядит следующим образом:

1. ПСЖ

2. Марсель

3. Ренн

4. Лилль

5. Ницца

6. Реймс

7. Лион

8. Монпелье

9. Монако

10. Страсбур

11. Анже

12. Бордо

13. Нант

14. Брест

15. Метц

16. Дижон

17. Сент-Этьен

18. Ним

19. Амьен

20. Тулуза

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