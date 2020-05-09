Франция

Футбол всегда притягивал успехами андердогов, но на стыке тысячелетий во Франции произошло то, что выделяется и по сей день.

Истории успеха "Золушек" в футболе очень популярны, и особое место среди них занимают успехи клубов низших дивизионов в кубковых турнирах. Давайте перенесемся на 20 лет назад, чтобы проникнуться эпопеей французского Кале Расинг Юнион.

В Англии своими подвигами в Кубке могут похвалиться Честерфилд, Уиком и Линкольн Сити. В Испании пересказывают байки о том, как вторая команда Реала, Кастилья, в 1980 году добралась до финала Кубка короля, где сыграла… с первой командой мадридцев. В Италии Бари и Алессандрия из третьего дивизиона добирались до полуфинала Копы. В Украине можно вспомнить успех второлигового Днепра-1, который дошел до полуфинала Кубка или же участие в финале перволигового Ингульца.

Но во Франции случилась история, которая превзошла все это: аматорская команда из четвертого дивизиона, составленная из владельцев лотков, учителей и простых рабочих добралась до финала Кубка, где встретилась с его действующим обладателем и семикратным чемпионом страны Нантом.

Как и во многих эпических историях, сам путь куда важнее цели.

Побег от реальности

Когда Кале начинал свой поход в Кубке Франции-1999/00 матчем против Кампань-лез-Эден, финал турнира был последним, о чем думали его футболисты и болельщики. В футбольном плане на пути к трофею им нужно было обыграть 11 команд, большинство из которых профессионалы. Но куда сложнее были соперники за пределами поля.

Портовый городок Кале на севере Франции был и остается одним из самых экономически неблагополучных в стране. На грани тысячелетий уровень безработицы в нем достигал 17%, а около половины из 75 тысяч зрителей получали менее 8000 евро в год. Как аматорская организация, Кале и его игроки не были лишены экономических тягот. За год до этого клуб потерял около 330 тысяч евро. Большинство из футболистов не получали денег за игру за Кале, добывая деньги себе на жизнь другой низкооплачиваемой работой.

Защитник Жозелен Мерлен и вингер Микаэль Жерар продавали алкоголь английским туристам, которые заглядывали в город на денек-другой, полузащитник Грегори Лефебвр убирал номера в отеле, Стефан Кану работал садовником, а звезда команды Эмманюэль Вассо работал электриком на поездах, курсировавших в тоннеле под Ла-Маншем.

Тренировал команду Ладислас Лосано, чья семья в его детстве убежала из Испании от режима Франко. Он был председателем совета, ответственного за местные спортивные сооружения. Но каждая кубковая победа в том сезоне придавала футболистам эмоциональное и финансовое вознаграждение, позволявшее им ненадолго позабыть о ежедневных тяготах.

Калемания

Четыре таких же аматорских команды и полупрофессиональный Дюнкерк были выбиты по пути к 1/32 финала Кубка Франции. Там Кале ожидал первый полностью профессиональный соперник – Лилль, на тот момент выступавший в Лиге 2. Разница в уровне между клубами разных дивизионов во Франции не столь велика. Кроме того, у андердогов Кубка Франции есть преимущество: если команда ниже соперника на два дивизиона, то она автоматически будет играть дома. Но даже так, мало кто рискнул бы поставить на Кале.

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Тем не менее, после ничьей 1:1 на Стад Жюльен Денис команда добыла победу 7:6 в серии пенальти. Успехи продолжались. После победы над Лангон-Кастетс из пятого дивизиона (3:0), Кале обыграл еще одну команду из Лиги 2, Кан, снова по пенальти. Это принесло каждому футболисту громадный бонус больше 3 тысяч евро, а также внимание общественности. И если победа над Каном вызвала волну, то триумф в противостоянии со Страсбуром из Лиги 1 вызвал цунами общественного признания. Формально домашний матч был сыграл в Лансе, поскольку стадион Кале на 2100 человек оказался слишком маленьким для такого события.

Теперь выросшая фан-база Кале проделала путь в 100 километров на 250 автобусах. Команда победила 2:1 благодаря голам соцработника Кристофа Хогара и владельца лавки Мерлена. Днем позже тренеру Лосано устроили стоячую овацию за столом, когда он ужинал в историческом ресторане Фуке на Елисейских полях в Париже. На этом приключения Лосано и его команды не закончились. В полуфинале их ждал действующий чемпион Франции Бордо. Состав Жирондена был переполнен сборниками – Кристоф Дюгарри, Лилиан Ласланд, Йоан Мику и Сильвен Легвински – это так, навскидку.

Матч снова прошел в Лансе. Кале поддерживали 40 тысяч болельщиков, кто-то с трибун стадиона, кто-то делал это за пределами поля. В добавленное время они победили 3:1. Городок сошел с ума, а футболисты получили по 16 тысяч евро премии (напомним, около половины жителей города получили меньше 8 тысяч за год). После матча у Лосано случился небольшой сердечный приступ, из-за чего он провел три дня в больнице, удостоившись при этом звонка от президента страны Жака Ширака.

Перед финалом "Калемания" захватила Францию: телеканалы, газеты, бары и кафе были переполнены разговорами о "кроваво-золотых". "Вся Франция за Кале!", — провозглашал Le Parisien. Не все фанаты команды смогли вживую увидеть величайший момент в истории клуба. Далеко не все. Кале получил 50 тысяч заявок на билеты на финальный матч, но его квота была ограничена 19 300 местами на 80-тысячном Стад де Франс.

Многие все равно отправились в Париж, чтобы ощутить магию момента, хоть и за пределами поля. 49 восхитительных минут в воздухе витал дух сенсации благодаря голу Жерома Дютитре на 34-й минуте. Но реальность напомнила о том, что она умеет быть очень суровой – двумя голами Нанта, забитыми будущим футболистом Ман Сити, Ньюкасла и Уигана Антуаном Сибьерски. Последний влетел в ворота на 90-й минуте с пенальти.

"Кале закаляет характеры"

Проиграв на поле, Кале добыл победу в более широком смысле. На Стад де Франс капитан Нанта Микаэль Ландро пригласил своего коллегу из Кале Реджинальда Беко поднять Кубок Франции вместе с ним. Позже президент Франции снова разыскал Лосано.

"Месье Ширак сказал нам, что есть спортивные победители, а есть моральные. Сказал, что Кале были настоящими триумфаторами", — рассказывал позже тренер.

Нант выиграет чемпионат Франции в следующем сезоне, а для Кале 2000-й останется высшей точкой. Они еще раз пошумят в Кубке в 2006, добравшись до четвертьфинала, но затем затяжные финансовые проблемы приведут к ликвидации клуба в 2017. Несмотря на это, Кале останется в футбольном фольклоре Франции как символ того, что случилось вопреки всем ожиданиям.

Их кубковый поход был назван лучшим в истории читателями France Football в 2017 году. В этом году должен был состояться повтор финала с игроками, которые принимали участие в 2000 году, однако вмешалась пандемия коронавируса. Много других клубов пошли по стопам Кале, сделав Кубок Франции одним из наиболее непредсказуемых и интересных кубковых турниров в Европе. Амьен из третьего дивизиона добрался до финала в 2001, а Дижон (2004), Ним (2005) и Газелек-Аяччо (2011) дошли до полуфиналов. Шамбли и Лез Эрбье, оба из третьего дивизиона, встретились между собой в 1/2 в 2018, а затем последние уступили ПСЖ в финале.

Аматоры из четвертого дивизиона, Кевийи, дошли до полуфинала в 2010, а затем улучшили свое достижение в 2012, проиграв лишь в финале Лиону. Куда важнее, что клуб выступил источником вдохновения для своего многострадального города. Лосано признавался в интервью sofoot.com в этом году после назначения в муниципальный совет Кале: "Шесть лет в клубе повлияли не только на меня. Кале также изменил менталитет местных жителей, их стремление бороться, выходить за свои лимиты, справляться с несправедливостью. Кале закаляет характеры".

Даже 20 лет спустя, наследие уже легендарного достижения клуба живет в городе, в воспоминаниях и искусстве. В этом году выставка писем и факсов, присланных Лосано болельщиками была завалена посетителями. Городской футбольный стадион, который был построен в 2008 году и служил домашней ареной Расинг Юнион в последние девять лет существования, теперь используется духовным преемником клуба, Гран Кале Паскаль. Арена носит вполне подходящее название: Стадион Эпопея.

Фил Доукс, ВВС (с дополнениями Иэна Холимена)