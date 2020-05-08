Франция

Экс-наставник Пари Сен-Жермен высоко оценивает шансы клуба на победу в еврокубковом турнире.

Унаи Эмери считает, что президент клуба Нассер Аль-Хелайфи очень умный человек, который добьется свой цели – выиграть Лигу чемпионов.

"ПСЖ и Лига чемпионов? Это возможно. Мне повезло тренировать такую команду в течение двух лет, мы были близки к выходу в 1/4 финала, но удача была не на нашей стороне".

"У ПСЖ план – достичь чего-то важного в Лиге чемпионов. Наступит день, и они выиграют этот турнир. Командой управляет очень умный президент Нассер Аль-Хелайфи, у него есть четкое видение развития клуба", — приводит слова Унаи Эмери AS.

Напомним, что Эмери тренировал ПСЖ с 2016 и по 2018 год.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.