Верратти может способствовать трансферу Тонали в ПСЖ

Франция

Парижане хотят видеть итальянского хавбека в своих рядах.

В будущее трансферное окно ПСЖ хочет составить конкуренцию итальянским грандам в гонке за полузащитника Брешии Сандро Тонали, сообщает Le10Sport.

По данным источника, парижане считают, что способствовать переходу молодого хавбека в Париж может полузащитник команды Марко Верратти, который поддерживает связь с игроком.