Италия

"Нерадзурри" намерены заполучить молодого хавбека.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство Интера определило полузащитника Брешии Сандро Тонали как главную трансферную цель в центр поля.

По данным источника, основными претендентами за 19-летнего итальянского футболиста остаются Ювентус и "нерадзурри", и миланцы намерены опередить конкурента в гонке.

Ранее сообщалось, что и сам Тонали, чья стоимость составляет 60 миллионов евро, предпочитает переход в Интер, нежели переезд в Турин.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в футболке "ласточек", отличившись одним голом и пятью ассистами.