"Нерадзурри" намерены заполучить молодого хавбека.
Сандро Тонали, getty images
29 апреля 2020, 07:35
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство Интера определило полузащитника Брешии Сандро Тонали как главную трансферную цель в центр поля.
По данным источника, основными претендентами за 19-летнего итальянского футболиста остаются Ювентус и "нерадзурри", и миланцы намерены опередить конкурента в гонке.
Ранее сообщалось, что и сам Тонали, чья стоимость составляет 60 миллионов евро, предпочитает переход в Интер, нежели переезд в Турин.
В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в футболке "ласточек", отличившись одним голом и пятью ассистами.