Франция

Парижане хотят сохранить форварда в команде.

Руководство ПСЖ в ближайшее время намерено обратиться к Интеру с просьбой продлить аренду нападающего Мауро Икарди, утверждает L’Equipe.

По данным источника, также парижане готовы предложить альтернативный вариант — выкупить контракт аргентинца, но если итальянцы снизят цену с 70 до 50 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что французский гранд может предложить Интеру обменять Икарди на полузащитника Юлиана Дракслера, тем самым уменьшить финансовые расходы.

В завершившимся чемпионате Франции 27-летний Икарди в составе ПСЖ провел 20 матчей и забил 12 мячей.