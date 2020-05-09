Парижане хотят сохранить форварда в команде.
Мауро Икарди, getty images
09 мая 2020, 13:51
Руководство ПСЖ в ближайшее время намерено обратиться к Интеру с просьбой продлить аренду нападающего Мауро Икарди, утверждает L’Equipe.
По данным источника, также парижане готовы предложить альтернативный вариант — выкупить контракт аргентинца, но если итальянцы снизят цену с 70 до 50 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что французский гранд может предложить Интеру обменять Икарди на полузащитника Юлиана Дракслера, тем самым уменьшить финансовые расходы.
В завершившимся чемпионате Франции 27-летний Икарди в составе ПСЖ провел 20 матчей и забил 12 мячей.