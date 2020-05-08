Французский клуб хочет сохранить аргентинца, но не хочет переплачивать.
МАУРО ИКАРДИ, GETTY IMAGES
08 мая 2020, 20:58
ПСЖ рассчитывает сохранить в своем составе Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, столичный клуб хочет снизить трансферную стоимость аргентинца, включив в сделку Юлиана Дракслера.
Напомним, что у ПСЖ есть право выкупа Икарди за 70 миллионов евро. Немецкого хавбека ПСЖ оценивает в 20 миллионов.
Кроме того, Интер проявляет интерес к двум футболистам Пари Сен-Жермен – Томе Менье и Левену Кюрзава.
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