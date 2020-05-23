Франция

Football.ua собрал самые лучшие попадания жирондинцев.

В нынешнем, уже завершенном, розыгрыше чемпионата Франции Бордо занял двенадцатое место, что уже несколько лет не считается неудовлетворительным результатом. Давно пропал тот Бордо, который борется за лидирующие позиции. Состав жирондинцев во главе с Лораном Бланом в 2010 году добирался до четвертьфинала Лиги чемпионов, но сейчас о таких показателях остается только мечтать. Однако Бордо продолжает открывать большому футболу ярких игроков, как и раньше.

В данном материале поговорим о тех, кого Бордо смог продать в большой европейский клуб за солидные деньги или просто раскрыл талант игрока всему миру.

Малком

Наверное, сейчас дела бразильца обстоят не лучшим образом с точки зрения развития карьеры. Малком приближался к переходу в Рому, что уже должно было стать существенным прогрессом в карьере, но его, к счастью или нет, перехватила Барселона. Там закрепиться бразилец не смог, хотя и выглядел довольно неплохо, выходя на поле, но все же его ждал переход в Зенит.

Там бразильский вингер получил серьезную травму, из-за которой выбыл на длительный период. После восстановления Малком провел несколько классных матчей, но футбол ушел на вынужденную паузу из-за эпидемии коронавируса. Жирондинцы раскрыли талант вингера всему миру и продали его за внушительные деньги — 41 миллион евро.

Йоанн Гюркуфф

Полузащитник начинал свою карьеру в Ренне, после чего перебрался в Милан, но шанс там не получил, а потому вернулся на Родину на правах аренды в Бордо. После сезона успешных выступлений за жирондинцев клуб заплатил за игрока 13,5 миллионов евро. Гюркуфф был одним из лидеров того Бордо, который выиграл чемпионат Франции и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Выбил жирондинцев тогда Лион, а уже летом "ткачи" отдали за Гюркуффа 22 миллиона евро. Феерия полузащитника длилась не так долго, но его два сезона в составе команды, непременно, запомнились любителям футбола. Йоанн делал просто-таки волшебные вещи на футбольном поле.

Маруан Шамах

Соратником Гюркуффа в линии атаки был марокканский нападающий Маруан Шамах, прошедший молодежную команду и дубль жирондинцев. Шамах успел наиграть за Бордо более трехсот матчей, но извлечь финансовую выгоду клуб не смог, так как Маруан ушел в Арсенал на правах свободного агента летом 2010 года.

То трансферное окно серьезно ударило по амбициям французского клуба. Ушел лучший бомбардир и "мозг" команды. Дела Шамаха в Арсенале пошли не по лучшему сценарию, но свои 24 результативных действия в 67 матчах он все-таки сделал.

Жульен Фобер

Фобер достался Бордо абсолютно бесплатно летом 2004 года. Воспитанник Кана пробыл в стане жирондинцев три года и за девять миллионов евро отправился в АПЛ - в Вест Хэм. Уже после этого его ждал отрезок в Реале и период в Турции, а затем Фобер и вовсе вновь оказался в Бордо, но пробыл в клубе лишь полтора года.

Наверное, можно сказать, что карьера Фобер вне Бордо прошла не лучшим образом. Финский Интер, шотландский Килмарнок, индонезийский Борнео и клуб из низшей лиги Франции, где 36-летний Жульен выступает ныне, стали лишь подтверждением этого факта.

Сильвен Вильтор

Вильтор начинал свой футбольный путь в молодежной команде Ренна, но в 1997 году перебрался в Бордо на правах свободного агента. Как и в случае с Фобером, жирондинцам потребовалось три года, чтобы раскрыть талант игрока широко общественности. И если на Жульена вышел Вест Хэм, то за Вильтора выложил 17,5 миллион фунтов сам Арсенал.

В стане "канониров" француз провел четыре года, а затем вновь вернулся во Францию, но перед этим успел дважды стать чемпионом Англии. Уже на Родине у Вильтора был успешный отрезок в Лионе, когда он выиграл три чемпионских титула.

Кристоф Дюгарри

Нападающий в 1990 году был переведен из второй команды Бордо в основную, где со временем смог закрепиться и стать очень важным игроком. Успешные выступления привлекли интерес больших европейских клубов и вскоре Кристоф Дюгарри надел футболку Милана, а Бордо получил 6,5 миллионов евро.

Однако как в некоторых других случаях, ушедший из Бордо игрок не смог раскрыться в другой команде. Год в Милане, полгода в Барселоне и Дюггари вернулся во Францию, где за него 5,5 миллионов евро заплатил Марсель, а еще через три года Кристоф вновь оказался в Бордо.

Биксант Лизаразю

Уроженец французской Басконии был еще одним футболистом того времени, когда играл Дюггари. Более того, футболисты прошли молодежную команду жирондинцев и уже вместе заявляли о себе во взрослом составе. При невысоком росте Лизаразю здорово сочетал в себе необходимые качества для флангового защитника — скорость и цепкость.

Выручить деньги за Биксанта Бордо не смог — игрок перебрался в Атлетик на правах свободного агента, а уже оттуда через год уехал в Баварию за 4,5 миллиона евро, где его и ждал наибольший успех в карьере. Шесть чемпионств, Лига чемпионов, чемпионаты мира и Европы в составе сборной пополнили актив достижений защитника, что дает право считать его одним из лучших на своей позиции среди игроков того поколения.

Зинедин Зидан

Нет сомнений, что Зизу самый известный игрок, который играл за Бордо, куда перебрался из Кана за солидные семь миллионов евро. Дружба с Лизаразю и Дюгарри позволила Зидану быстро адаптироваться в новой команде. Зинедин стал лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 уже в первом сезоне.

Отличная игра за жирондинцев привлекла интерес Ювентуса, который в предыдущем сезоне выиграл Лигу чемпионов. Трансфер обошелся туринцам всего в 3,5 миллиона евро в 1996 году, а уже через два года полузащитник стал чемпионом мира и удостоился Золотого мяча. Можно смело сказать, что Зидан один из немногих, кто существенно прогрессировал после перехода из Бордо и сейчас мы уже говорим о французе, как об очень успешном тренере.

Артем Андросян, Football.ua