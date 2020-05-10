Франция

Главными претендентами на полузащитника являются Ювентус и Манчестер Сити.

Лион, который имеет шанс попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне только если выиграет ее в этом, не против расстаться с Хуссемом Ауаром. За своего игрока "ткачи" просят 50 млн евро, сообщает Football Italia со ссылкой на L`Equipe.

Ауар является воспитанником Лиона. Контракт игрока, которому в июне исполнится 22 года, рассчитан до 2023.

В нынешнем сезоне Ауар забил девять голов и сделал семь ассистов в 37 матчах за Лион.

Предполагается, что для Ювентуса приоритетным вариантом будет Артур из Барселоны. В обмен в столицу Каталонии должен отправиться Миралем Пьянич.

Кроме "старой синьоры" интерес к Ауару приписывают ПСЖ и Манчестер Сити.