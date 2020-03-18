Франция

Хавбек Лиона привлек внимание европейских грандов.

Полузащитник Лиона Хуссем Ауар попал в сферу интересов ПСЖ и Манчестер Сити, сообщает издание Corriere dello Sport.

ПСЖ и Ман Сити следят за выступлениями молодого хавбека и попытаются подписать его следующим летом. Ранее в приобретении француза также был заинтересован Ювентус.

Стоимость Ауара оценивается в сумму около 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний футболист отыграл 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.

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