Франция

Экс-футболист рассказал, как прошло его заболевание.

Бывший полузащитник Аякса и многих других клубов Яри Литманен поведал о том, с какими симптомами он столкнулся, заболев коронавирусом.

"Была температура, головная боль, мышечные боли, одышка и все возможное. К счастью, боли или одышка никогда не были настолько сильными, что мне пришлось бы идти в больницу, я смог переболеть дома. Но это были не легкие недели".

"Болеть было очень утомительно, а иногда и очень тяжело. Физически я, вероятно, никогда в жизни не ощущал себя так плохо", — сказал Литманен MTV.

Ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен у пяти футболистов Примеры и Сегунды.