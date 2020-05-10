Испания

При этом все случаи заболевания — бессимптомные, а личности зараженных не разглашаются.

Среди футболистов первых двух испанских дивизионов обнаружили пять асимптоматических случаев коронавируса, сообщает официальный сайт Ла Лиги. При этом организация не раскрывает личности футболистов.

В публичном заявлении говорится, что целью тестирований было определить бессимптомные случаи, потому что "это инфицированные люди, которые не имеют видимых симптомов, но могут заражать других людей".

Инфицированные футболисты должны оставаться дома и тренироваться индивидуально, следуя клубным инструкциям. В ближайшие несколько дней они снова пройдут тесты. Когда футболисты сдадут по два негативных теста подряд, они смогут вернуться к тренировкам.

Возобновление чемпионата Испании предварительно запланировано на 12 июня, но дата еще может измениться на 19-е число того же месяца.