При этом все случаи заболевания — бессимптомные, а личности зараженных не разглашаются.
Ла Лига, laliga.es
10 мая 2020, 18:43
Среди футболистов первых двух испанских дивизионов обнаружили пять асимптоматических случаев коронавируса, сообщает официальный сайт Ла Лиги. При этом организация не раскрывает личности футболистов.
В публичном заявлении говорится, что целью тестирований было определить бессимптомные случаи, потому что "это инфицированные люди, которые не имеют видимых симптомов, но могут заражать других людей".
Инфицированные футболисты должны оставаться дома и тренироваться индивидуально, следуя клубным инструкциям. В ближайшие несколько дней они снова пройдут тесты. Когда футболисты сдадут по два негативных теста подряд, они смогут вернуться к тренировкам.
Возобновление чемпионата Испании предварительно запланировано на 12 июня, но дата еще может измениться на 19-е число того же месяца.