Франция

Экс-форвард Динамо остался без клуба — Мюлуз решил отпустить нападающего.

Любительский клуб из четвертого дивизиона Франции Мюлуз предоставил Исмаэлю Бангура статус свободного агента, сообщает VisionGuinee.info.

По информации источника, руководство команды посчитало вклад 35-летнего футболиста недостаточным, чтобы продолжать выступления в этой команде.

Официальный сайт Мюлуза пока не подтвердил информацию об уходе Бангура, но это будет сделано в ближайшее время.

Напомним, что Исмауэль Бангура известен по выступлениями за Динамо: он провел 68 матчей за киевский клуб, забил 37 голов и отличился 8 ассистами.

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