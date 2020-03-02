Украина

Экс-форвард киевского клуба вспомнил о периоде своей карьеры в Украине.

Гвинейский нападающий Исмаэль Бангура выступал за киевское Динамо в период с 2009 по 2011 год, и за это время он успел стать одним из лучших легионеров в истории "бело-синих". После ухода из столичного клуба Бангура не смог заиграть на должном уровне, но о чемпионате Украины у него остались только теплые воспоминания.

"Динамо Киев – это моя команда. Мой дом. Я никогда не забуду, как играл там. То, что мне удавалось в Динамо, не получалось ни во Франции, ни в Азии. Я ассоциирую себя именно с Динамо. Это был лучший период в моей карьере".

"Перед игрой в России со Спартаком, мне позвонил Игорь Суркис и сказал, что хочет выиграть матч. Дело даже не в футболе — Россия против Украины. Я сказал, чтобы он доверился мне, и мы победим. Это было очень принципиальное противостояние. За победу над Спартаком получил наибольшие премиальные – 10 тысяч долларов. Такие же премиальные были за победу над ПСЖ и Шахтером".

"В Динамо я был счастлив, у меня все получалось. Это команда всей моей жизни. Когда я играл в ОАЭ, то Динамо хотело меня вернуть. Я встретился с президентом, и он сказал, чтобы я возвращался в Украину. Я очень хотел, но я честно сказал Суркису, что мой клуб меня не отпустит. Есть человек, который уставил запрет на мой трансфер", — рассказал Бангура в интервью телепрограмме ПРОФУТБОЛ.

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