Франция

Португальский специалист может покинуть нынешнюю команду.

Андре Виллаш-Боаш может покинуть Марсель предстоящим летом, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 42-летний специалист отказался продлевать действующее соглашение с клубом.

Усугубляет ситуацию то, что спортивный директор Андони Субисаррета был отправлен в отставку. У португальца были хорошие отношения с испанцем.

Так как сезон во Франции досрочно завершен, Марсель Виллаша-Боаша занял второе место в чемпионате с 56 пунктами в активе.