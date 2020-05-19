Португальский специалист может покинуть нынешнюю команду.
АНДРЕ ВИЛЛАШ-БОАШ, GETTY IMAGES
19 мая 2020, 18:15
Андре Виллаш-Боаш может покинуть Марсель предстоящим летом, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 42-летний специалист отказался продлевать действующее соглашение с клубом.
Усугубляет ситуацию то, что спортивный директор Андони Субисаррета был отправлен в отставку. У португальца были хорошие отношения с испанцем.
Так как сезон во Франции досрочно завершен, Марсель Виллаша-Боаша занял второе место в чемпионате с 56 пунктами в активе.