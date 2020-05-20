Франция

Норвежец в скором времени имеет шанс перебраться в Париж.

Руководство ПСЖ раздумывает над тем, чтобы в будущем вступить в борьбу за нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда, сообщает Marca.

По данным источника, парижане вернуться к варианту с норвежским футболистов в том случае, если команду покинут Килиан Мбаппе или Неймар.

Отмечается, что в услугах Холанда также заинтересован Реал. "Бланкос", в свою очередь, могут постараться приобрести игрока, если не удастся договориться с ПСЖ о покупке Мбаппе.

Ранее агент норвежца Мино Райола объяснил, почему нападающий не стал переходить в Ювентус.