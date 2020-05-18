Германия

Известный футбольный агент сообщил, почему форвард не перешел в состав "бьянконерри".

Мино Райола рассказал, что Эрлинг Холанд не перешел в Ювентус из-за того, что клуб не особо доверяет молодым футболистам.

В январе туринский коллектив был одним из многочисленных претендентов на норвежского нападающего.

"Почему Холанд не перешел в Ювентус? Они бы отправили его в команду U-23", — приводит слова Мино Райолы Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

В текущем сезоне в составе Боруссии Дортмунд Холанд провел 12 матчей, в которых забил 13 голов.