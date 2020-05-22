Французы намерены выкупить аргентинца.
Мауро Икарди, getty images
22 мая 2020, 14:51
Руководство ПСЖ предложило Интеру 50 миллионов евро плюс десять миллионов в виде бонусов за нападающего Мауро Икарди, сообщает Фабрицио Романо.
Напомним, контракт аргентинского игрока принадлежит "нерадзурри", и в арендном соглашении футболиста есть пункт о выкупе за 70 миллионов евро.
По данным источника, парижане хотят снизить цену на Икарди на фоне кризиса, и на сегодняшний день между клубами идут активные переговоры.
Ранее сообщалось, что в гонку за форвардом может вступить Ювентус, перекупив у ПСЖ права на футболиста.