Франция

Французы намерены выкупить аргентинца.

Руководство ПСЖ предложило Интеру 50 миллионов евро плюс десять миллионов в виде бонусов за нападающего Мауро Икарди, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, контракт аргентинского игрока принадлежит "нерадзурри", и в арендном соглашении футболиста есть пункт о выкупе за 70 миллионов евро.

По данным источника, парижане хотят снизить цену на Икарди на фоне кризиса, и на сегодняшний день между клубами идут активные переговоры.

Ранее сообщалось, что в гонку за форвардом может вступить Ювентус, перекупив у ПСЖ права на футболиста.