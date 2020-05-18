Италия

"Старая синьора" готова перекупить аргентинца.

Туринский Ювентус продолжает интересоваться Мауро Икарди. Клуб готов приобрести аргентинца при одном условии.

По информации Corriere dello Sport, туринцы готовы совершить трансфер нападающего, если того выкупит Пари Сен-Жермен у миланского Интера.

Ювентус рассчитывает договориться с ПСЖ, который может выкупить его из аренды у "нерадзурри". Купить Икарди у самих миланцев "бьянконери" не смогут, так как "змеи" не будут продавать своего игрока принципиальному сопернику.

Однако сами парижане раздумывали над тем, чтобы лишь продлить аренду Икарди у Интера.