"Старая синьора" готова перекупить аргентинца.
Мауро Икарди, Getty Images
18 мая 2020, 08:30
Туринский Ювентус продолжает интересоваться Мауро Икарди. Клуб готов приобрести аргентинца при одном условии.
По информации Corriere dello Sport, туринцы готовы совершить трансфер нападающего, если того выкупит Пари Сен-Жермен у миланского Интера.
Ювентус рассчитывает договориться с ПСЖ, который может выкупить его из аренды у "нерадзурри". Купить Икарди у самих миланцев "бьянконери" не смогут, так как "змеи" не будут продавать своего игрока принципиальному сопернику.
Однако сами парижане раздумывали над тем, чтобы лишь продлить аренду Икарди у Интера.