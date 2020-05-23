Франция

Аргентинец может оказаться в Париже.

ПСЖ намерено вступить в борьбу за крайнего защитника Аякса Николаса Тальяфико, на которого претендуют ряд европейских грандов, утверждает AS.

По данным источника, парижане хотят опередить в гонке за аргентинского футболиста Челси, Барселону и Атлетико.

Также отмечается, что для ПСЖ первоначальным вариантом оставался защитник Порту Алекса Теллеса, но португальцы запрашивают за своего игрока слишком большую цену, что может отпугнуть французов.

Ранее сам Тальяфико подтвердил, что готов уйти из Аякса в будущее трансферное окно, и нацелен на переход в АПЛ.