Нидерланды. Новость

Аргентинский защитник рассказал о своих амбициях.

Николас Тальяфико собирается покинуть Аякс ближайшим летом и рассказал о самом желаемом варианте продолжения карьеры.

"Атлетико был заинтересованы во мне в прошлом году, но я решил остаться в Аяксе еще на сезон. Я открыт к переговорам, не знаю, останусь ли я. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет.

Я нахожусь в отличном клубе, но моей целью всегда было выступать в самых сильных лигах в классном клубе. АПЛ — лучшая в мире, за ней следуют Ла Лига и Серия А", — приводит слова защитника Mundo Deportivo.