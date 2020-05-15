Нидерланды. Новость
Аргентинский защитник рассказал о своих амбициях.
Николас Тальяфико, getty images
15 мая 2020, 16:59
Николас Тальяфико собирается покинуть Аякс ближайшим летом и рассказал о самом желаемом варианте продолжения карьеры.
"Атлетико был заинтересованы во мне в прошлом году, но я решил остаться в Аяксе еще на сезон. Я открыт к переговорам, не знаю, останусь ли я. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет.
Я нахожусь в отличном клубе, но моей целью всегда было выступать в самых сильных лигах в классном клубе. АПЛ — лучшая в мире, за ней следуют Ла Лига и Серия А", — приводит слова защитника Mundo Deportivo.
Напомним, что вариант с подписанием Тальяфико рассматривает Барселона.