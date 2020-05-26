Франция

Португалец желает сыграть с командой в Лиге чемпионов.

Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш заявил, что намерен отработать свой контракт до конца, до 2021 года.

"Я счастлив в Марселе и хочу сыграть с командой в Лиге чемпионов. Что касается продления контракта, то мне нужно понимать экономическую ситуацию. Любой тренер хочет быть уверенным в том, что у него будут подходящие условия для работы", — цитирует португальца Get French Football News.

Напомним, Виллаш-Боаш не желает продлевать существующий контракт с "провансальцами".

По итогам текущего завершенного сезона во Франции, Марсель занял второе место и примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.