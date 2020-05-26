Португалец желает сыграть с командой в Лиге чемпионов.
Андре Виллаш-Боаш, photo Olympique de Marseille
26 мая 2020, 09:45
Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш заявил, что намерен отработать свой контракт до конца, до 2021 года.
"Я счастлив в Марселе и хочу сыграть с командой в Лиге чемпионов. Что касается продления контракта, то мне нужно понимать экономическую ситуацию. Любой тренер хочет быть уверенным в том, что у него будут подходящие условия для работы", — цитирует португальца Get French Football News.
Напомним, Виллаш-Боаш не желает продлевать существующий контракт с "провансальцами".
По итогам текущего завершенного сезона во Франции, Марсель занял второе место и примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.