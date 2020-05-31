Франция

Вероятно, форвард вскоре покинет "догов".

Президент Лилля Жерар Лопес подтвердил, что целый ряд клубов заинтересованы в услугах нападающего Виктора Осимхена.

Есть несколько предложений. Мы уже отказались от одного английского и одного испанского предложения в январе этого года"

"Этим летом будет существовать широкий спектр заинтересованных команд, и я не хотел бы называть названия этих клубов, которые уже участвуют в торгах, но я могу вам сказать, что существует множество предложений. Есть три чемпионата, в которых есть клубы, предложившие запрашиваемую цену", — сказал Лопес Sportsmail.

Ранее агент нигерийского футболиста заявил, что игрок не станет переходить в Тоттенхэм из-за наличия Харри Кейна.