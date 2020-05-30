Англия

Жозе Моуриньо общался с агентом нигерийского форварда.

Успешные выступления за Лилль в текущем сезоне породили слухи о возможном переходе Виктора Осимхена в более престижный клуб в летнее межсезонье. Среди претендентов назывался и Тоттенхэм, однако агент нигерийца Арийо Игбаилола заявил, что его клиент не выберет лондонский клуб из-за конкуренции с Харри Кейном.

"Мы спросили у Моуриньо: уйдет ли Харри Кейн, если он хочет видеть в своей команде Виктора? Если Кейн продолжит играть за Тоттенхэм, будет ли у Виктора игровое время?"

"Моуриньо всегда будет выбирать Харри Кейна, ведь это его ключевой нападающий. Вдобавок, он является капитаном сборной Англии. Все в Тоттенхэме будет работать для него, что в ущерб Осимхену. Виктору нужен клуб, где у него будет возможность играть полные матчи каждую неделю. Нам не нужно сидеть на скамейке запасных", — приводит слова агента The Cable.

В сезоне-2019/20 Виктор Осимхен провел за Лилль 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард согласовал финансовые условия личного контракта с Наполи. Теперь неаполитанцам осталось договориться о сумме трансфера с Лиллем.