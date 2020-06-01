Форвард Ренна может продолжить карьеру в Премьер-лиге.
Мбайе Ньянг, Getty Images
01 июня 2020, 11:58
Мбайе Ньянг может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.
По информации источника, на 25-летнего футболиста претендуют Тоттенхэм и Марсель, при этом, переход во французскую команду выглядит реалистичнее. Андре Виллаш-Боаш уже лично общался с игроком.
По слухам, Ньянг готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в Марсель.
В текущем сезоне Мбайе провел 26 матчей в Лиги 1: на его счету 10 голов и 2 ассиста.