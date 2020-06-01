Франция

Форвард Ренна может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Мбайе Ньянг может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

По информации источника, на 25-летнего футболиста претендуют Тоттенхэм и Марсель, при этом, переход во французскую команду выглядит реалистичнее. Андре Виллаш-Боаш уже лично общался с игроком.

По слухам, Ньянг готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в Марсель.

В текущем сезоне Мбайе провел 26 матчей в Лиги 1: на его счету 10 голов и 2 ассиста.