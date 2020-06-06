Франция

Голкипер в конце этого месяца станет свободным агентом.

Вратарь Реала Люка Зидан покинет клуб после истечения контракта 30 июня. Далее он может перейти в Монпелье, сообщает Marca.

Французский клуб уже связался с агентом игрока Аленом Мильяччо. Сам Люка ранее признавался, что хотел бы поиграть во Франции.

В Монпелье Зидану придется бороться за место в основе с Херонимо Рульи, а также двумя молодыми французами, Димитри Берто и Матисом Карвальо.

Еще один вратарь Реала, Андрей Лунин, должен летом вернуться в клуб и стать сменщиком Тибо Куртуа.