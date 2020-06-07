Франция

Португальский специалист признался, что уйдет из Олимпика летом 2021 года.

Этим летом было много разговоров о том, что Андре Виллаш-Боаш покинет Марсель, который вывел в Лигу чемпионов. В итоге португалец решил остаться в клубе, но это ненадолго.

"Я вижу себя тренирующим еще четыре года. Один сезон в Марселе, а затем – какой-то более экзотический опыт в Бразилии или Японии", — цитирует Андре Le Dauphine.

До Марселя Виллаш-Боаш работал с Академикой, Порту, Челси, Тоттенхэмом, Зенитом и Шанхай СИПГ.

Андре на протяжении тренерской карьеры завоевал семь трофеев с Порту и Зенитом, среди которых победы в чемпионатах Португалии и России, а также триумф в Лиге Европы в 2011 году.