Франция

Защитник вспомнил несостоявшийся трансфер в стан "ткачей".

Экс-защитник Динамо Папе Диакате заявил, что перейдя в Лион в 2010 году на правах аренды, надеялся присоединиться к "ткачам" на постоянной основе.

"Я бы хотел, чтобы все прошло лучше, чем было. Единственное, о чем я сожалел, так это то, что это была аренда с правом выкупа, а не полноценный трансфер. Я покинул Францию ради перехода в Динамо. Но я там был мало заметен. Когда я перешел в аренду в Сент-Этьен, то поставил себе цель стать снова заметным, чтобы играть на высоком уровне".

"Тренер Лиона Клод Пюэль был во мне заинтересован. В итоге я перешел в Лион на правах аренды. Но я бы хотел, чтобы это был полноценный трансфер".

"Я понимал и нежелание Лиона. У меня оставался год контракта, а Динамо требовало около шести миллионов евро. Это и тормозило переход", — сказал Дикате Оlympique-et-lyonnais.com.

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