Франция

Французский полузащитник может покинуть Эвертон.

Морган Шнейдерлен пользуется спросом в Лиге 1 и уже ближайшим летом может перебраться в Ниццу, сообщает L`Equipe.

Действующий контракт французского полузащитника с "ирисками" действителен до лета 2021 года.

Морган Шнейдерлен в этом сезоне провел 18 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, что ранее к 30-летнему полузащитнику приписывали интерес со стороны Ромы.