Французский полузащитник может покинуть Эвертон.
Морган Шнейдерлин, фото getty images
11 июня 2020, 22:59
Морган Шнейдерлен пользуется спросом в Лиге 1 и уже ближайшим летом может перебраться в Ниццу, сообщает L`Equipe.
Действующий контракт французского полузащитника с "ирисками" действителен до лета 2021 года.
Морган Шнейдерлен в этом сезоне провел 18 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, что ранее к 30-летнему полузащитнику приписывали интерес со стороны Ромы.