Франция

Полузащитник Николас Гайтан решил не продлевать контракт с Лиллем.

Николас Гайтан и Лилль расстались по обоюдному согласию — сообщил официальный Твиттер "догов".

32-летний полузащитник пришел в Лилль на правах свободного агента в последний день зимнего трансферного окна 2020 года, подписав контракт до конца сезона-2019/20 с возможностью продления, однако из-за остановки чемпионата Франции успел сыграть лишь 4 матча за "догов" (0 голов).

Бывший игрок национальной сборной Аргентины (16 матчей, 2 гола) до Лилля выступал за Бока Хуниорс (79 матчей во всех турнирах, 13 голов), Бенфику (253, 41), Атлетико (43, 4), Далянь Ифань (30, 2) и Чикаго Файр (28, 4).