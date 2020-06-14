Франция

Спортдир уверен, что форвард не покинет команду.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо высказал свое мнение о ситуации вокруг нападающих Неймара и Киллиана Мбаппе.

"Не было разговоров о том, что они могут уйти летом. У них обоих еще два года по контрактам, и мы думаем над тем, что мы можем сделать с ними дальше. Мы хотим двигаться вперед".

"Мбаппе — это будущее ПСЖ. Это то, чего все хотят. Идеальный сценарий — продлить контракт. Он уже входит в пятерку лучших игроков в мире. Лионелю Месси и Криштиану Роналду 32 и 35 лет, Неймару и Мбаппе 28 и 21, и они с нами".

"Нет необходимости задумываться над этим. Мы должны использовать их, потому что великие игроки. Мы должны найти решение, чтобы продолжить вместе сотрудничать", — сказал Леонардо Journal du Dimanche.

Ранее сообщалось, что Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов в мире.