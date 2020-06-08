Другое

CIES опубликовал новый рейтинг стоимости игроков из пяти ведущих лиг Европы.

Международный центр спортивных исследований (CIES) обновил рейтинг самых дорогих футболистов мира среди пяти лучших европейских чемпионатов.

На вершине топа оказался нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, которого оценили в 259,2 миллиона евро. Следом идут Рахим Стерлинг, стоимость которого составила 194,7 миллиона евро, и Джейдон Санчо с ценником в 179,1 миллион евро.

Лионель Месси, в свою очередь, расположился на 21-м месте, а Криштиану Роналду довольствуется лишь 70-й позицией. Аргентинец и португалец оцениваются в 100,1 и 62,8 миллионов евро соответственно.

Интересно, что Месси и Роналду в данном рейтинге уступили по стоимости Мейсону Маунту (102,5 млн евро), Альфонсо Дэвису (133,5 млн евро) и Сержу Гнабри (106,8 млн евро).

ТОП-10 самых дорогих футболистов по версии CIES выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе, ПСЖ – 259,2 млн евро;

2. Рахим Стерлинг, Манчестер Сити – 194,7 млн евро;

3. Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд – 179,1 млн евро;

4. Трент Александер-Арнолд, Ливерпуль – 171,1 млн евро;

5. Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед – 152,3 млн евро;

6. Мохамед Салах, Ливерпуль – 144,9 млн евро;

7. Садио Мане, Ливерпуль – 139,2 млн евро;

8. Антуан Гризманн, Барселона – 136,4 млн евро;

9. Альфонсо Дэвис, Бавария – 133,5 млн евро;

10. Харри Кейн, Тоттенхэм – 118,7 млн евро.