CIES опубликовал новый рейтинг стоимости игроков из пяти ведущих лиг Европы.
Килиан Мбаппе, Getty Images
08 июня 2020, 17:57
Международный центр спортивных исследований (CIES) обновил рейтинг самых дорогих футболистов мира среди пяти лучших европейских чемпионатов.
На вершине топа оказался нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, которого оценили в 259,2 миллиона евро. Следом идут Рахим Стерлинг, стоимость которого составила 194,7 миллиона евро, и Джейдон Санчо с ценником в 179,1 миллион евро.
Лионель Месси, в свою очередь, расположился на 21-м месте, а Криштиану Роналду довольствуется лишь 70-й позицией. Аргентинец и португалец оцениваются в 100,1 и 62,8 миллионов евро соответственно.
Интересно, что Месси и Роналду в данном рейтинге уступили по стоимости Мейсону Маунту (102,5 млн евро), Альфонсо Дэвису (133,5 млн евро) и Сержу Гнабри (106,8 млн евро).
ТОП-10 самых дорогих футболистов по версии CIES выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе, ПСЖ – 259,2 млн евро;
2. Рахим Стерлинг, Манчестер Сити – 194,7 млн евро;
3. Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд – 179,1 млн евро;
4. Трент Александер-Арнолд, Ливерпуль – 171,1 млн евро;
5. Маркус Рашфорд, Манчестер Юнайтед – 152,3 млн евро;
6. Мохамед Салах, Ливерпуль – 144,9 млн евро;
7. Садио Мане, Ливерпуль – 139,2 млн евро;
8. Антуан Гризманн, Барселона – 136,4 млн евро;
9. Альфонсо Дэвис, Бавария – 133,5 млн евро;
10. Харри Кейн, Тоттенхэм – 118,7 млн евро.