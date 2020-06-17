Франция

Французы намерены побороться за опытного игрока.

Полузащитник Интера Борха Валеро в будущее трансферное окно может присоединиться к Бордо, утверждает Tuttosport.

Напомним, контракт футболиста с итальянской командой истекает в конце нынешнего сезона. Отмечается, что видеть игрока в стане "жирондинцев" хочет менеджер Паулу Соуза, который ранее сотрудничал с хавбеком.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 15 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что на Валеро также претендуют Фиорентина, Вильярреал, Вест Бромвич, а также активный интерес проявляет Севилья.