Испания

Испанский хавбек может продолжить карьеру в Примере.

Полузащитник Интера Борха Валеро попал в сферу интересов Севильи, сообщает портал fichajes.net.

Интер планирует отпустить опытного испанца в летнее межсезонье, и Севилья хочет воспользоваться этой возможностью. Руководство "нервионцев" рассматривает центрального хавбека в качестве замены Эверу Банеге, который должен присоединиться к аравийскому Аш-Шабабу.

Контракт Валеро с Интером подходит к концу, и он получит статус свободного агента.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 15 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Валеро также может вернуться в Фиорентину.