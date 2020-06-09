Испанский хавбек может продолжить карьеру в Примере.
Борха Валеро, Getty Images
09 июня 2020, 11:14
Полузащитник Интера Борха Валеро попал в сферу интересов Севильи, сообщает портал fichajes.net.
Интер планирует отпустить опытного испанца в летнее межсезонье, и Севилья хочет воспользоваться этой возможностью. Руководство "нервионцев" рассматривает центрального хавбека в качестве замены Эверу Банеге, который должен присоединиться к аравийскому Аш-Шабабу.
Контракт Валеро с Интером подходит к концу, и он получит статус свободного агента.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 15 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Валеро также может вернуться в Фиорентину.