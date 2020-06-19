Франция

Бразилец намерен заработать в новом клубе.

Защитник ПСЖ Тиаго Силва готов присоединиться к другому клубу, который предложит ему зарплату в 10 миллионов евро в год, утверждает Gazzetta dello Sport.

Напомним, бразильский футболист покинет стан парижан в скором времени, как как действие его контракта истекает в конце нынешнего сезона.

По данным источника, на 35-летнего игрока претендуют Эвертон и Фиорентина, но "фиалки" готовы платить защитнику лишь 5,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне бразильский защитник провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом.