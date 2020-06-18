Италия

Бразильский центрбек может вернуться в Серию А.

Центральный защитник Тиаго Силва, который покинет ПСЖ в конце текущего сезона на правах свободного агента, может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Фиорентина намерена побороться за подписание 35-летнего бразильца, в услугах которого также заинтересованы Эвертон и Милан. Утверждается, что Силва открыт к переходу в стан "фиалок".

В нынешнем сезоне бразильский защитник провел 30 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Стоит отметить, что главным претендентом на подписание Тиаго Силвы остается Эвертон. Сообщалось, что опытный центрбек готов пойти на снижение зарплаты ради переезда в английскую Премьер-лигу.