Франция

Французы не станут удерживать своего вингера.

Руководство Марселя готово продать в будущее трансферное окно крайнего полузащитника команды Флориана Товена, сообщает L'Equipe.

По данным источника, "провансальцы" намерены разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет клуба, выручив за игрока 20 миллионов евро.

Напомним, большую часть сезона Товен пропустил из-за травм, проведя за Марсель всего два поединка. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сам вингер заявил, что не хотел бы покидать французский клуб в ближайшем будущем.