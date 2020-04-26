Франция

Француз опроверг слухи о переходе в Рому.

Полузащитник Флориан Товен заявил, что не планирует покидать Марсель в ближайшее время.

Интерес к французскому хавбеку проявляет Рома, но он не намерен менять клуб.

"Хочу закрыть этот вопрос, потому что каждый день сталкиваюсь со слухами. Вы знаете, что значит для меня Марсель. Я с трудом вернулся в клуб, как я могу сейчас уйти. Кроме того, я пропустил практически весь сезон из-за травмы, а мы пробились в Лигу чемпионов. Зачем же мне уходить?" – приводит слова Товена портал Football Italia.

Действующий контракт Товена с Марселем рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь 2 поединка в футболке "бело-голубых".

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